Mio nonno sta morendo Chiamata disperata al 118 poi la svolta più importante

Una telefonata di emergenza ha intercettato una persona che ha riferito che il nonno stava morendo, portando immediatamente i soccorsi sul posto. Dopo alcuni minuti di intervento, si è verificata una svolta che ha cambiato le sorti della situazione. Le autorità hanno riferito che la prontezza delle operazioni potrebbe aver inciso sulla conclusione dell’evento critico. La vicenda rimane sotto approfondimento delle forze dell’ordine.

Ci sono istanti in cui ogni secondo può segnare il confine tra la vita e la morte, momenti in cui sangue freddo, preparazione e rapidità diventano strumenti decisivi. È quanto accaduto a Susa, nel Torinese, dove un normale pranzo in famiglia si è improvvisamente trasformato in una corsa contro il tempo quando un uomo di 88 anni ha rischiato di morire soffocato davanti ai propri cari per un boccone andato di traverso. Erano le 12:17 quando, da un ristorante della cittadina valsusina, alla Centrale operativa del 118 di Torino, gestita da Azienda Zero, è arrivata una richiesta disperata di aiuto. Dall’altra parte del telefono c’era il nipote...🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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