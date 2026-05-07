Minions 3 | Il male ha trovato dei nuovi piccoli eroi nel trailer finale di Minions & Monsters

Universal Pictures ha pubblicato il trailer finale in italiano di Minions & Monsters, il nuovo film della serie Minions. Il trailer mostra alcune scene del film e introduce i nuovi personaggi protagonisti, i piccoli eroi che si trovano ad affrontare varie avventure. La pellicola, il cui titolo originale è Minions 3, è prevista nelle sale italiane nei prossimi mesi.

Universal Pictures ha rilasciato il trailer finale italiano di Minions 3, ufficialmente intitolato Minions & Monsters. La nuova fatica animata targata Illumination Entertainment si prepara a dominare l’estate cinematografica con un mix esplosivo di mostri classici e la solita, irresistibile imbranataggine. Ambientato nella Hollywood del passato, il film vede i Minions nel tentativo di servire un nuovo ideale di “male”, finendo però per diventare gli improbabili protagonisti di un’avventura sovrannaturale. Tra parodie dei monster movie e situazioni paradossali, questa pellicola si preannuncia come il capitolo più ambizioso del franchise di Cattivissimo Me.🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Minions 3: Il male ha trovato dei nuovi piccoli eroi nel trailer finale di Minions & Monsters Notizie correlate Ascolti tv ieri sabato 18 aprile chi ha vinto tra Canzonissima, Amici, In altre parole e Minions 2Mediaset non centra il tris nella giornata di sabato 18 aprile per quel che riguarda la sfida degli ascolti tv. Stasera in tv sabato 11 aprile: MinionsEcco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 11 aprile. Aggiornamenti e contenuti dedicati Minions 3, rivelato il trailer e il nuovo titolo: ecco i dettagli sull'atteso sequelLa follia gialla è tornata a farsi sentire, e lo ha fatto nel modo più rumoroso possibile. Durante il Super Bowl LX, uno degli eventi mediatici più seguiti al mondo, è apparso il primo teaser trailer ... tag24.it Minions 3, durante il Super Bowl svelati titolo e trailer del nuovo film animatoFinalmente, con un trailer mandato in onda nel corso delle interruzioni pubblicitarie del grande evento sportivo, Universal ha svelato le prime immagini del nuovo capitolo del franchise campione di ... movieplayer.it