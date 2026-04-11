Stasera in tv sabato 11 aprile | Minions

Questa sera, sabato 11 aprile, sui principali canali televisivi viene trasmesso il film dei Minions in prima serata. La programmazione include diverse proposte cinematografiche, con un’attenzione particolare per questa pellicola che ha riscosso successo tra il pubblico. La guida ai programmi permette di scegliere tra le varie opzioni disponibili, offrendo una panoramica delle trasmissioni in programma nel prime time.

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 11 aprile. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 11 aprile. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. Minions è un film d'animazione del 2015 diretto da Pierre Coffin e Kyle Balda. La pellicola è un prequelspin-off del franchise di Cattivissimo me e vede come protagonisti i Minions, personaggi creati da Sergio Pablos. I minions esistono da sempre e da allora hanno un unico scopo nella vita: essere al servizio di padroni sgradevoli e tiranni. 🔗 Leggi su 2anews.it

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