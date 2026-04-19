Ascolti tv ieri sabato 18 aprile chi ha vinto tra Canzonissima Amici In altre parole e Minions 2

Sabato 18 aprile 2026, le trasmissioni più seguite in prima serata hanno visto confrontarsi tra loro Canzonissima, Amici, In altre parole e Minions 2. La programmazione ha attirato diversi pubblici, con alcune produzioni che hanno registrato ascolti più elevati rispetto ad altre. La sfida tra i programmi si è svolta nel consueto appuntamento con i dati di ascolto, rivelando quale tra le proposte abbia conquistato la preferenza del pubblico televisivo.

Mediaset non centra il tris nella giornata di sabato 18 aprile per quel che riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel vedono vincitrice la tv di Stato su Mediaset solo nel preserale, con L’Eredità di Marco Liorni che batte Avanti un altro di Paolo Bonolis. Poi è dominio Mediaset, in prima serata con Amici che ha la meglio su Canzonissima, e nell’access prime time con Gerry Scotti su Canale 5 che batte tutti con La Ruota della Fortuna vincendo il confronto diretto con Affari Tuoi. In prima serata bene anche In altre parole di Massimo Gramellini (La7) che si piazza sul podio davanti a Don Camillo e l’onorevole Peppone (Rete4), Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo (Italia1), Accordi & Disaccordi (Nove), The Rookie (Rai2), Il capo perfetto (Rai3) e 4 Ristoranti (Tv8).🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ascolti tv ieri sabato 18 aprile chi ha vinto tra Canzonissima, Amici, In altre parole e Minions 2 SANREMO 2026: 76ª EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA. INFO E SCALETTA PRIMA SERATA Notizie correlate Ascolti tv ieri sabato 11 aprile chi ha vinto tra Canzonissima, Amici, Morgane e In altre paroleLa Rai non centra il tris nella giornata di sabato 11 aprile per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. Ascolti tv ieri sabato 21 marzo chi ha vinto tra Canzonissima, Amici e In altre paroleMediaset non riesce a centrare il tris nella giornata di sabato 21 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ascolti tv ieri sabato 11 aprile chi ha vinto tra Canzonissima, Amici, Morgane e In altre parole; Ascolti tv ieri (sabato 11 aprile): Amici batte Canzonissima, stallo tra De Martino e Scotti; Ascolti tv di ieri 11 aprile, Amici (23.1%) batte ancora Canzonissima (17.4%): i dati Auditel; Ascolti tv, com'è andata la sfida tra Maria De Filippi e Milly Carlucci: i numeri di Amici e Canzonissima. Ascolti tv ieri sera sabato 18 aprile: continua dominio di AmiciAmici di Maria De Filippi vince la sfida con Canzonissima per gli ascolti tv di ieri sera, tutti i dati auditel. libero.it Ascolti tv sabato 18 aprile: Canzonissima, Amici, Mine vagantiAscolti tv 18 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Maria De Filippi contro Milly Carlucci Chi ha vinto la gara di ascolti del Sabato sera: https://fanpa.ge/gd5wQ - facebook.com facebook Complimenti a @RaiUno @voltabuonarai @caterinabalivo @domenicomarock @RosannaCacio @antomezzancella per gli Ascolti con 1.413.000 13,67%-1.517.000 17,70% #LaVoltaBuona #LVB Foto UFFICIO STAMPA RAI x.com