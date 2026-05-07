Minimetrò passeggeri in crescita La revisione fa crescere i costi

Il minimetrò registra un aumento nei passeggeri, confermandosi come un’istanza sempre più presente nella quotidianità urbana. Tuttavia, una recente revisione ha portato a un incremento dei costi operativi. I dati indicano una crescita costante nel numero di utenti, mentre le spese legate alla gestione dell’infrastruttura sono aumentate a seguito delle modifiche apportate.

Conti in ordine e passeggeri in crescita: il minimetrò si conferma un’infrastruttura sempre più centrale nella vita della città. L’assemblea dei soci di Minimetrò Spa. ha approvato, infatti, all’unanimità il bilancio 2025, che si chiude con un utile netto di 61.429 euro nonostante ammortamenti per oltre 3,4 milioni e accantonamenti per più di 117mila euro con una gestione solida, ma soprattutto un servizio che continua a guadagnare fiducia. Il dato che colpisce di più è quello dei passeggeri: nel 2025 si sono registrate 2,9 milioni di validazioni. È il miglior risultato dall’aumento tariffario del 2010 e il terzo di sempre nella storia del minimetrò.🔗 Leggi su Lanazione.it

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