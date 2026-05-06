Minimetrò | record di 2,9 milioni di passeggeri e bilancio in utile

Il minimetrò ha registrato un record di 2,9 milioni di passeggeri, segnando un bilancio in utile. La crescita del servizio ha portato a diverse modifiche, tra cui un nuovo piano degli orari serali destinato a influenzare il commercio locale. Nel frattempo, le stazioni stanno subendo trasformazioni per diventare spazi dedicati all’arte, arricchendo l’ambiente urbano e offrendo nuove opportunità culturali.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il nuovo piano per gli orari serali il commercio locale?. Perché le stazioni si stanno trasformando in spazi per l'arte?. Chi deciderà se estendere i viaggi del sabato fino al 2026?. Come ha fatto il servizio a passare dal rosso all'utile?.? In Breve Domanda in crescita del 4,4% con ricavi da traffico a 2,2 milioni di euro.. Amministratore Mazzoni propone al Comune estensione orari serali per i sabati fino al 2026.. Evento Flow il 9 maggio coinvolge Istituto italiano design e Indigo Art Gallery.. Nuovi flussi passeggeri favoriscono il commercio nei quartieri tra Pian di Massiano e Pincetto.. La Minimetrò spa chiude l’esercizio 2025 con un utile netto di 61.🔗 Leggi su Ameve.eu

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