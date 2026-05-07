Il ministro della giustizia ha deciso di intentare una causa contro Mediaset e contro una giornalista, in risposta a delle affermazioni fatte da un altro giornalista riguardo alla sua presenza in un ranch in Uruguay. La vicenda si è sviluppata dopo che Ranucci, durante un servizio televisivo, ha fatto riferimento alla visita del ministro presso la proprietà. La notizia ha suscitato diverse reazioni e speculazioni, tra cui ipotesi su possibili coinvolgimenti di altre figure politiche o imprenditoriali.

Non è escluso che dietro a mosse di questo tipo possa esserci una regia dei fratelli Berlusconi contro il governo Meloni Il ministro della Giustizia Carlo Nordio fa causa alla Berlinguer e a Mediaset per le frasi di Ranucci in diretta su È sempre Cartabianca sulla presenza, poi smentita dallo.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Minetti, Nordio fa causa a Mediaset e alla Berlinguer dopo frasi di Ranucci su sua presenza nel ranch di Cipriani in Uruguay

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