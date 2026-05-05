Bianca Berlinguer sul caso Ranucci-Nordio | Ministro nel ranch di Cipriani in Uruguay era solo un’ipotesi

Bianca Berlinguer ha commentato nuovamente la vicenda legata alle dichiarazioni del ministro, precisando che si trattava solo di un’ipotesi discussa in diretta. La giornalista ha fatto riferimento alle parole pronunciate durante la trasmissione Cartabianca, sottolineando che non c’erano elementi certi o conferme ufficiali riguardo a determinati dettagli. La sua analisi si è concentrata sulla natura delle affermazioni fatte nel corso della puntata.

Bianca Berlinguer torna sul caso Nordio e difende quanto accaduto in diretta a Cartabianca una settimana fa: “Ranucci parlava di un’ipotesi”.🔗 Leggi su Fanpage.it

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