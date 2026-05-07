In un procedimento giudiziario coinvolge circa centinaio di persone, 28 di loro hanno scelto di procedere con il rito abbreviato. Alcuni altri hanno invece presentato richiesta di patteggiamento. La decisione di optare per queste modalità di udienza anticipata riguarda una parte significativa degli imputati, che si sono volontariamente rivolti a questa procedura. La vicenda si svolge in un contesto legale complesso e attende ulteriori sviluppi.

Un terzo degli imputati, cioè 28 persone sul centinaio totale, è stato ammesso all’abbreviato; altri hanno chiesto di patteggiare la pena. Sono le scelte di rito alternativo che hanno preso sostanza nella maxiudienza preliminare scaturita dall’operazione ‘Minefield’, condotta da guardia di finanza e carabinieri e culminata con le misure cautelari a febbraio 2024. Un quarto degli imputati è accusato di far parte di un’associazione a delinquere con base a Reggio: si contesta un core business con emissione di fatture per operazioni inesistenti, frodi fiscali e riciclaggio per ripulire il denaro di attività illecite, con flussi all’estero. Sfilano persone originarie di Cutro, professionisti calabresi e campani, reggiani e pugliesi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Minefield, 28 imputati scelgono l’abbreviato. Chiesti anche patteggiamenti

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