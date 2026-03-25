Cristian Donzello morì nella gara clandestina di moto a Biassono | chiesti due patteggiamenti e un rito abbreviato

Nella giornata del 25 marzo 2026, si è svolta a Biassono una procedura in relazione alla morte di un motociclista avvenuta durante una gara clandestina. Sono stati chiesti due patteggiamenti con pene inferiori all’anno di reclusione e un rito abbreviato. L’indagine riguarda un evento non autorizzato che ha portato alla perdita della vita del centauro coinvolto.

Biassono (Monza Brianza), 25 marzo 2026 - Due patteggiamenti a meno di un anno di reclusione e un processo abbreviato per la gara clandestina di moto costata la vita il 12 marzo 2023 al 16enne monzese Cristian Donzello, che in sella alla sua Enduro 125 aveva centrato una Polo guidata da un 21enne in cerca di parcheggio per assistere alla manifestazione di appassionati delle due ruote nella zona industriale di Biassono. A farne richiesta oggi i tre imputati davanti alla gup del Tribunale di Monza Angela Colella, mentre per altri due non ancora diciottenni all'epoca del fatto procede la Procura per i minorenni di Milano. La ricostruzione dei fatti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cristian Donzello morì nella gara clandestina di moto a Biassono: chiesti due patteggiamenti e un rito abbreviato Articoli correlati Cristian Donzello morto in una gara clandestina di moto: in 3 rischiano fino a 13 anniBiassono (Monza Brianza), 10 marzo 2026 - Rischia di costare una pena fino a 13 anni di reclusione agli imputati la gara clandestina di moto costata... La tragedia nella gara clandestina. Cristian e lo schianto fatale in moto. Gli imputati rischiano fino a 13 anniUna corsa clandestina di moto costata la vita al 16enne monzese Cristian Donzello, che in sella alla sua Enduro 125 aveva centrato una Polo guidata... Approfondimenti e contenuti su Cristian Donzello Cristian Donzello 16enne morto in moto durante una gara di velocità: tre persone a processoSono tre le persone che andranno a processo per la morte di Cristian Donzello, il ragazzo di 16 anni vittima di un incidente in motocicletta a Biassono (Monza e Brianza) avvenuto il 12 marzo 2023. Nei ... fanpage.it La tragedia nella gara clandestina. Cristian e lo schianto fatale in moto. Gli imputati rischiano fino a 13 anniUna corsa clandestina di moto costata la vita al 16enne monzese Cristian Donzello, che in sella alla sua Enduro 125 aveva centrato una Polo guidata da un 21enne in cerca di parcheggio per assistere ... ilgiorno.it