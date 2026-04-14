Indotto a fare un bonifico da 49mila euro da un finto operatore della BNL | truffa bloccata

I militari della Compagnia Carabinieri di Benevento hanno eseguito un sequestro preventivo di 49 mila euro, risultato di una truffa. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha portato allo smascheramento di un falso operatore bancario che aveva indotto una vittima a effettuare un bonifico di questa somma. L’attività investigativa ha permesso di bloccare il trasferimento di denaro proveniente da una truffa messa in atto attraverso un’interazione telefonica.

Tempo di lettura: 2 minuti All’esito di un’articolata attività investigativa coordinata da questa Procura della Repubblica, i militari della Compagnia Carabinieri di Benevento hanno dato esecuzione, nei giorni scorsi, a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza della somma di 49.000 euro, quale provento di una truffa commessa con modalità telematiche. Nello specifico, verso la fine del mese di marzo, un uomo di circa 60 anni residente nel capoluogo sannita ha denunciato di essere stato contattato telefonicamente da un soggetto qualificatosi come operatore della Banca Nazionale del Lavoro. Quest’ultimo, mediante artifici e raggiri, induceva la vittima a credere che sul proprio conto corrente fossero in corso operazioni fraudolente localizzate nella zona di Bari, verosimilmente riconducibili alla clonazione della carta di pagamento.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Indotto a fare un bonifico da 49mila euro da un finto operatore della BNL: truffa bloccata Ancora una truffa del finto carabiniere: anziana salvata dopo bonifico da 25 mila euroI carabinieri della stazione di Rapallo hanno sventato un tentativo di truffa ai danni di una donna di 65 anni, messo in atto con il cosiddetto... Con la truffa del finto carabiniere chiedono un bonifico da 48mila euro: sventato il raggiroIl repentino intervento dei veri Carabinieri ha permesso di bloccare il bonifico già disposto da un'anziana: proseguono le indagini per rintracciare...