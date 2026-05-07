Minacciano gli studenti con spranghe di ferro panico alla scuola Montalcini di Afragola | due ragazzi denunciati

Due studenti della scuola Montalcini di Afragola sono stati denunciati dalla Polizia Locale dopo aver minacciato alcuni compagni con delle aste di ferro. L’episodio ha causato momenti di paura tra gli studenti presenti nel plesso scolastico. Le autorità hanno effettuato i controlli e identificato i ragazzi coinvolti, che sono stati formalmente segnalati alle autorità competenti. La scuola ha avviato procedure interne in risposta all’accaduto.