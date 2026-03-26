Tre studenti sono stati denunciati alla Procura dei Minori per aver commesso atti di estorsione e furti all’interno di una scuola. Le indagini sono scattate dopo che una madre ha segnalato comportamenti sospetti, portando all’intervento delle forze dell’ordine. L’episodio ha coinvolto più studenti e si è verificato tra i banchi del plesso scolastico.

L'operazione dell'Arma, scattata dopo la coraggiosa denuncia della madre della vittima, ha permesso di incastrare i giovani estorsori cogliendoli sul fatto al momento della consegna del denaro L'incubo delle prepotenze e delle estorsioni tra i banchi di scuola è stato interrotto grazie alla risolutezza di una madre e al tempestivo intervento delle forze dell'ordine. Nella giornata di ieri, a conclusione di una delicata e rapida indagine, i Carabinieri della Stazione di Finale Emilia hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna tre studenti che frequentano l'istituto tecnico. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Estorsione e furti tra i banchi di scuola, tre studenti denunciati alla Procura dei Minori

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