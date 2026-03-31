Un ragazzo di 14 anni è stato ferito con un coltello in un bagno all’interno di una scuola di Scampia, nel napoletano. L’aggressione ha causato momenti di panico tra gli studenti presenti nel plesso scolastico. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e i soccorsi, che hanno trasportato il giovane in ospedale per le cure del caso. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un gravissimo episodio di violenza ha scosso il quartiere di Scampia, a Napoli. Un ragazzo di 14 anni è stato ferito da un’arma da taglio all’interno dell’istituto scolastico Pontano delle Arti e dei Mestieri. La vicenda si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri, creando momenti di ansia e paura tra gli studenti e il personale scolastico. L’allerta è scattata intorno alle 17, quando la dirigente scolastica ha contattato urgentemente i carabinieri della stazione locale, segnalando la presenza dello studente ferito alla gamba. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ragazzo di 14 anni accoltellato in bagno a scuola: panico tra gli studenti.

Articoli correlati

Napoli, ragazzo di 14 anni accoltellato nel bagno della scuola: denunciati due compagni. Forse era vittima di bullismoUn 14enne è stato accoltellato nel bagno di una scuola nel quartiere Scampia a Napoli: denunciati un 17enne e, per favoreggiamento, un 15enne.

Ragazzino di 14 anni accoltellato nel bagno della scuola: 17enne e 15enne denunciatiUn episodio di violenza scuote una scuola di Napoli, dove un ragazzo di appena 14 anni è stato ferito con un’arma da taglio all’interno dei bagni...

È morto il ragazzo di 18 anni accoltellato a La Spezia. Il commento del direttore Enrico Mentana

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Discussioni sull' argomento A 14 anni accoltella un ragazzo di 16 anni, poi si vanta sui social: Tre buchi e arrivederci; Roma, 14enne investito sul marciapiede davanti a scuola: è grave; Va a scuola con un coltello e la marijuana nello zaino: nei guai una studentessa di 14 anni; Napoli, ragazzo di 14 anni accoltellato nel bagno della scuola: denunciati due compagni. Forse era vittima di bullismo.

Ragazzino di 14 anni accoltellato nel bagno della scuola: 17enne e 15enne denunciatiUn episodio di violenza scuote una scuola di Napoli, dove un ragazzo di appena 14 anni è stato ferito con un’arma da taglio all’interno dei bagni ... thesocialpost.it

Sogna, ragazzo, sogna. Con la spensieratezza e l'incoscienza dei 19 anni, ma anche con la lucidità di chi sa di avere i mezzi per puntare molto in alto. Vincere due gare consecutive all'inizio della propria carriera è un'impresa da eletti: prima di lui ci erano rius facebook

Aveva armi ed esplosivo il ragazzo di origine pescarese che è stato fermato. L’accusa è di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, oltre alla detenzione di materiale con finalità di terrorismo x.com