Rissa violenta in un locale con lancio di arredi a Perugia Daspo Willy per 11 giovani

Una rissa violenta tra giovani in un locale di Perugia ha portato all’emissione di Daspo Willy per undici persone straniere. Durante l’alterco, alcuni dei partecipanti hanno lanciato sedie e tavoli, creando caos e danni all’interno del locale. La polizia è intervenuta rapidamente per sedare la lite e identificare i coinvolti. I giovani sono stati colpiti dal divieto di accesso ai pubblici esercizi per due anni. L’episodio ha attirato l’attenzione sulla sicurezza nei locali della città. La questione resta al centro del dibattito locale.

11 persone sono state raggiunte dal provvedimento di Daspo Willy al termine di un'operazione congiunta di Polizia e Carabinieri a Perugia, dopo una rissa avvenuta lo scorso dicembre. Il provvedimento, emesso dal Questore, vieta agli interessati l'accesso a pubblici esercizi e locali di intrattenimento in tutta la provincia per due anni. 11 Daspo Willy a Perugia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la misura di prevenzione personale è stata adottata nei confronti di 11 persone di origini macedoni, albanesi e romene, di età compresa tra 19 e 31 anni. Il Questore della provincia di Perugia ha disposto il cosiddetto "Daspo Willy" dopo aver valutato la gravità dei fatti e l'allarme sociale generato dall'episodio.