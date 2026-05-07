Millennio dell’abbazia da oggi le iniziative della riconsacrazione

Oggi si ricorda il millennio dalla riconsacrazione dell’abbazia di Pomposa, avvenuta il 7 maggio del 1026. È una data che segna un passaggio importante per questa struttura religiosa. Le iniziative per celebrare questo anniversario sono state avviate in queste ore, con eventi e manifestazioni previste durante tutto il giorno. La ricorrenza richiama l’attenzione sulla storia e sull’identità dell’edificio.

Si celebra oggi il millennio dalla riconsacrazione dell’abbazia di Pomposa effettuata il 7 maggio del 1026. Un anno pieno di incontri culturali, religiosi, sportivi, musicali, promossi dall’Abbazia di Pomposa assieme ad altri importanti Enti e tutti consultabili sullo spazio https:millenarioabbazia.org che si apre illustrando come verranno declinati i mille anni di storia che da un eremo isolato è diventato a faro di cultura universale. L’Abbazia di Pomposa sorge sull’antica Insula Pomposiana, una striscia di terra che nell’antichità era un rigoglioso nodo strategico completamente circondato dalle acque del mare e dei rami del Po di Goro e di Volano.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Millennio dell’abbazia, da oggi le iniziative della riconsacrazione Notizie correlate Acireale, al via oggi "Il mese della Cultura": le iniziative in programmaPrende il via oggi pomeriggio “Marzo, il mese della Cultura 2026”, la rassegna che fino al 31 marzo trasformerà Acireale in un diffuso laboratorio di... Leggi anche: Musica, fiori e biciclettate. Ecco le iniziative di oggi da Viareggio fino a Pietrasanta Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Millennio dell’abbazia, da oggi le iniziative della riconsacrazione; Biblioteca Nazionale di Roma, due ricercatori scoprono un manoscritto contenente il più antico poema conosciuto in antico inglese. Millennio dell’abbazia, da oggi le iniziative della riconsacrazioneSi celebra oggi il millennio dalla riconsacrazione dell’abbazia di Pomposa effettuata il 7 maggio del 1026. Un anno pieno di incontri culturali, religiosi, sportivi, musicali, promossi dall’Abbazia di ... ilrestodelcarlino.it L’anno millenario dell’Abbazia di PomposaMentre a Roma si chiude la Porta Santa, a Pomposa apriamo l’anno del millenario della consacrazione dell’abbazia. L’ha annunciato, ieri mattina, monsignor Gian Carlo Perego, Arcivescovo di ... ilrestodelcarlino.it L’EVOLUZIONE DELL’ARTE CONTEMPORANEA III MILLENNIO sono la Mostra Collettiva e il Premio della Critica che presenterò in qualità di critico e storico dell’arte presso la Gallery Studio 5 - Progettocreativo . Ringrazio Doriana Dory Vriale per avermi prof - facebook.com facebook