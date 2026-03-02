Acireale al via oggi Il mese della Cultura | le iniziative in programma

Oggi ad Acireale inizia “Marzo, il mese della Cultura 2026”, una rassegna che durerà fino al 31 marzo. Durante questo periodo, diverse iniziative coinvolgeranno la città, trasformandola in un luogo di incontri dedicati a arte e confronto. L’evento si propone di promuovere momenti di partecipazione e scambio culturale attraverso varie attività organizzate nel centro cittadino.

Prende il via oggi pomeriggio “Marzo, il mese della Cultura 2026”, la rassegna che fino al 31 marzo trasformerà Acireale in un diffuso laboratorio di idee, arti e confronto. Il programma propone quasi cinquanta appuntamenti tra letteratura, teatro, cinema, musica, arte, storia, scienza e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Acireale: al via i lavori urgenti nei porti delle frazioni danneggiati dal ciclone Harry. Stanziati quasi 2 milioni di euroIn seguito delle segnalazioni inoltrate dall’Amministrazione comunale di Acireale e dei sopralluoghi effettuati dai funzionari del Genio Civile di Catania, sono stati autorizzati e finanziati lavori i ... gazzettinonline.it

Acireale (CT), al via i lavori nei porti. sindaco Barbagallo: Stanziati 1,75 milioni di euro dopo i danni del ciclone HarryAutorizzati e finanziati lavori in somma urgenza per il ripristino della funzionalità dei porti di Pozzillo (450.000 euro), Stazzo (500.000 euro), Santa Tecla (400.000 Santa Maria La Scala (200.000 eu ... ilsicilia.it

