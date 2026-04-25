Oggi si svolgono diverse iniziative per celebrare la Liberazione, coinvolgendo diverse località da Viareggio a Pietrasanta. Tra le attività previste ci sono esibizioni musicali, la deposizione di fiori e manifestazioni in bicicletta. Questi eventi rappresentano momenti di commemorazione e partecipazione pubblica, con partecipanti di varie età che si uniscono per ricordare questa ricorrenza. La giornata si svolge con un calendario ricco di appuntamenti, tutti dedicati a questa ricorrenza storica.

Musica, deposizione di fiori, biciclettate e quant’altro. Sono tante le iniziative di scena oggi per la Liberazione. Viareggio. Le celebrazioni promosse dal Comune iniziano alle 9,30 a Torre del Lago con una corona al monumento ai Caduti in piazza della Pace, idem alle 10 al monumento ai Caduti in piazza Garibaldi a Viareggio. Il momento clou è alle 11 con una corona al monumento alla Resistenza e alla Pace. "Viareggio Meticcia" promuove invece la " Biciclettata antifascista attraverso i luoghi più significativi della Resistenza viareggina. Ritrovo alle 10 al Cro Darsene, partenza alle 10,30 e conclusione alle 13 in largo Risorgimento: i proventi della vendita di bandiere rosse, colazioni e altre donazioni andranno alla Freedom Flotilla Italia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Musica, fiori e biciclettate. Ecco le iniziative di oggi da Viareggio fino a Pietrasanta

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