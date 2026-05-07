Mille giovani hanno partecipato alla competizione culinaria, con lo studente di 18 anni che si è aggiudicato il primo posto. La gara si è svolta in una struttura dedicata alla formazione professionale, coinvolgendo concorrenti provenienti da diverse regioni. Durante l’evento, i partecipanti hanno dovuto realizzare piatti rispettando tempi e criteri stabiliti dai giudici. Alla fine, il giovane si è distinto per le sue capacità e creatività.

Il 18enne brianzolo Lorenzo Masiero incoronato giovane talento della cucina italiana. Lo studente del Collegio Ballerini di Seregno ha trionfato nella seconda edizione della competizione culinaria nazionale Le Stelle di Domani, che ha messo in gara i migliori alunni delle scuole alberghiere d’Italia. L’iniziativa, promossa da Unilever Food Solutions e dalla Federazione italiana cuochi, ha coinvolto oltre mille ragazzi e ha celebrato la finale martedì a Brescia. Il 18enne Masiero ha conquistato il primo posto, avendo la meglio sugli altri 9 finalisti, con la sua ’Lasagna vegetale’, reinterpretazione originale della ’Lasagna crispy’ firmata...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mille aspiranti chef in concorso. Vince lo studente del Ballerini. Lorenzo Masiero ’Stella di domani’

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