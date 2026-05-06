Il giovane chef brianzolo Lorenzo Masiero vince Le Stelle di Domani con la sua innovativa lasagna

Il 5 maggio a Brescia, presso il Cast (Italian Institute of Culinary Arts and Hospitality), si è svolta la seconda edizione di “Le Stelle di Domani”. Tra i partecipanti, un giovane chef di 18 anni proveniente dalla provincia di Monza e Brianza ha conquistato il primo posto. Durante la gara, ha presentato una lasagna considerata innovativa, che gli ha garantito il titolo di vincitore della competizione tra i migliori studenti degli istituti culinari italiani.

Un chef brianzolo sul trono d'Italia. Ieri, 5 maggio, nella sede del Cast (Italian Institute of Culinary Arts and Hospitality) di Brescia, il 18enne Lorenzo Masiero si è aggiudicato la seconda edizione di “Le stelle di domani”, competizione culinaria tra i migliori studenti degli istituti.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Il giovane chef brianzolo Lorenzo Masiero in finale nazionale alle “Stelle di Domani”Con la sua “Fusione tra mare e terra” ha sbaragliato la concorrenza e ora, il 5 maggio alla sede Cast Italian Institute of Culinary Arts and... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Il giovane chef brianzolo Lorenzo Masiero in finale nazionale alle Stelle di Domani; Seregno brilla in cucina: Lorenzo Masiero tra le Stelle di Domani. Lorenzo Masiero trionfa a Le Stelle di Domani con la Lasagna vegetaleLa Lasagna Vegetale di Lorenzo Masiero vince Le Stelle di Domani, concorso di Unilever Food Solutions con Federazione Italiana Cuochi e finale da Cast a Brescia. Tra 10 finalisti da tutta Italia ... italiaatavola.net