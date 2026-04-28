Il giovane chef brianzolo Lorenzo Masiero in finale nazionale alle Stelle di Domani

Un giovane chef della provincia di Milano ha raggiunto la finale nazionale di una competizione culinaria dedicata ai giovani talenti. Con un piatto intitolato “Fusione tra mare e terra”, ha superato la concorrenza e si prepara a partecipare alla fase conclusiva. L’evento si terrà il 5 maggio presso una scuola di cucina a Brescia, dove si svolgerà la seconda edizione di questa gara.