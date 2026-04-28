Il giovane chef brianzolo Lorenzo Masiero in finale nazionale alle Stelle di Domani

Da monzatoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane chef della provincia di Milano ha raggiunto la finale nazionale di una competizione culinaria dedicata ai giovani talenti. Con un piatto intitolato “Fusione tra mare e terra”, ha superato la concorrenza e si prepara a partecipare alla fase conclusiva. L’evento si terrà il 5 maggio presso una scuola di cucina a Brescia, dove si svolgerà la seconda edizione di questa gara.

Con la sua “Fusione tra mare e terra” ha sbaragliato la concorrenza e ora, il 5 maggio alla sede Cast Italian Institute of Culinary Arts and Hospitality di Brescia, è pronto a tentare il colpaccio e vincere la seconda edizione di “Le Stelle di Domani” la competizione nazionale dedicata ai giovani.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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