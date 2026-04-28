Il giovane chef brianzolo Lorenzo Masiero in finale nazionale alle Stelle di Domani
Un giovane chef della provincia di Milano ha raggiunto la finale nazionale di una competizione culinaria dedicata ai giovani talenti. Con un piatto intitolato “Fusione tra mare e terra”, ha superato la concorrenza e si prepara a partecipare alla fase conclusiva. L’evento si terrà il 5 maggio presso una scuola di cucina a Brescia, dove si svolgerà la seconda edizione di questa gara.
Con la sua “Fusione tra mare e terra” ha sbaragliato la concorrenza e ora, il 5 maggio alla sede Cast Italian Institute of Culinary Arts and Hospitality di Brescia, è pronto a tentare il colpaccio e vincere la seconda edizione di “Le Stelle di Domani” la competizione nazionale dedicata ai giovani.🔗 Leggi su Monzatoday.it
Notizie correlate
Edoardo Mancini tra i 10 finalisti di “Le Stelle di Domani”: il talento del Panzini vola alla finale nazionaleSENIGALLIA – Grande soddisfazione per l’Istituto di Istruzione Superiore “Panzini” di Senigallia: lo studente Edoardo Mancini è tra i 10 finalisti...
Leggi anche: Il sogno di Riccardo continua: il giovane brianzolo è in finale a The Voice Kids