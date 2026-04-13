I Cesaroni tornano su Canale 5 dopo dieci anni | chi non c'è più nel cast le conferme e le new entry
Dopo dieci anni, la serie televisiva I Cesaroni ritorna su Canale 5 con una nuova stagione. Il cast originale ha subito alcune variazioni, con alcuni attori che non sono più presenti e nuove figure che si sono aggiunte al gruppo. La produzione ha annunciato le conferme di alcuni interpreti storici, mentre altri attori hanno lasciato il progetto. La messa in onda è prevista per la prossima stagione televisiva.
I Cesaroni tornano su Canale 5 con la nuova stagione, a distanza di dieci anni dall'ultima messa in onda. Alcuni membri storici del cast non ci saranno come Elena Sofia Ricci, altri invece sono tornati e non mancheranno le new entry come Ricky Memphis: ecco chi ci sarà e chi invece non vedremo nelle nuove puntate.🔗 Leggi su Fanpage.it
Chi è l’attrice e comica Lucia Ocone, new entry nel cast de “I Cesaroni” (“Il Ritorno”)Lucia Ocone è una delle principali new entry nel cast della settima stagione de “I Cesaroni” (“Il Ritorno”), prevista per aprile 2026.
I Cesaroni 7 – Il Ritorno su Canale 5 al via su Canale 5: cast, episodi e trama della serie cultCi siamo: da stasera, lunedì 13 aprile 2026, tornano “I Cesaroni 7 – Il Ritorno“.