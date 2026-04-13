I Cesaroni tornano su Canale 5 dopo dieci anni | chi non c'è più nel cast le conferme e le new entry

Dopo dieci anni, la serie televisiva I Cesaroni ritorna su Canale 5 con una nuova stagione. Il cast originale ha subito alcune variazioni, con alcuni attori che non sono più presenti e nuove figure che si sono aggiunte al gruppo. La produzione ha annunciato le conferme di alcuni interpreti storici, mentre altri attori hanno lasciato il progetto. La messa in onda è prevista per la prossima stagione televisiva.