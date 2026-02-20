Cerimonia di chiusura Olimpiadi 2026 quando e dove vederla in tv | programma e ospiti a Milano Cortina

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina si svolgerà domenica 22 febbraio alle 20:00 nella Verona Olympic Arena, un anfiteatro storico di Verona riconosciuto dall’UNESCO. La manifestazione conclude due settimane di gare tra montagne e ghiaccio, coinvolgendo atleti provenienti da tutto il mondo. La serata vedrà spettacoli di musica e danza, con ospiti internazionali pronti a salutare le Olimpiadi. La diretta televisiva coprirà l’evento, che rappresenta il momento finale di questa edizione.

La Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina si terrà domenica 22 febbraio, con inizio alle ore 20:00 all'interno della "Verona Olympic Arena", l'anfiteatro scaligero patrimonio dell'UNESCO. In attesa di sapere se sarà presente anche il Presidente Trump, sono stati scelti i due portabandiera azzurri: Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto. La Cerimonia si concluderà con la consegna della bandiera olimpica alla Francia che ospiterà l'edizione 2030.🔗 Leggi su Fanpage.it

Cerimonia di apertura olimpiadi Milano Cortina 2026: orari tv, ospiti vip e dove vederla in direttaLa cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si terrà questa sera, con oltre 2 miliardi di spettatori previsti in tutto il mondo.

Il meglio della Cerimonia d'Apertura | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

