Gli studenti delle scuole tecniche di Milano sono scesi in piazza per protestare contro la riforma in atto, denunciando una sensibile accentuazione degli aspetti militari all’interno degli ambienti scolastici. La mobilitazione coinvolge anche alcuni rappresentanti universitari che si sono uniti alla protesta, sottolineando un’attenzione condivisa verso le modalità di formazione e gestione degli istituti tecnici. La manifestazione si è svolta in modo pacifico, attirando l’attenzione di pubblico e istituzioni.

? Cosa scoprirai Perché gli studenti denunciano una crescente militarizzazione nelle scuole?. Chi sono i gruppi universitari che si sono uniti alla protesta?. Come influirà la riforma sulla struttura dei percorsi quinquennali?. Quali sono le conseguenze se il dialogo con le istituzioni fallirà?.? In Breve Corteo dalle ore 9.30 da piazza Medaglie d'Oro verso via Enrico Caviglia.. Partecipazione di sindacati Flc Cgil, Cobas Scuola, Usb Pubblico Impiego e Cub Sur.. Studenti Osa e collettivi universitari Cambiare Rotta contestano Invalsi e contratti lavorativi.. Proteste coordinate coinvolgono contemporaneamente le piazze di Roma, Torino e Bologna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, scende in piazza la scuola: stop alla riforma dei tecnici

Le Temps des Ouvriers : 300 ans de luttes qui ont changé le monde du travail - Documentaire - AT

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