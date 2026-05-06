Domani mattina alle 9.30, il personale scolastico si riunirà in piazza San Michele per un presidio e successivamente attraverserà le strade fino a piazza Guidiccioni, davanti al Provveditorato, per manifestare contro la proposta di riforma rivolta ai tecnici. La mobilitazione coinvolge anche rappresentanze di organizzazioni sindacali come Cgil e Cobas, che hanno indetto lo sciopero per esprimere il loro dissenso.

Sciopero della scuola, domani alle 9.30 il presidio in piazza San Michele e poi il corteo fino in piazza Guidiccioni, di fronte al Provveditorato. No alla controriforma degli Istituti Tecnici - No ai quiz Invalsi - No alle Nuove Indicazioni nazionali – sintetizzano efficacemente Rino Capasso dell’Esecutivo provinciale Cobas Scuola e Antonio Mercuri (segretario provinciale Flc Cgil) –. Sì al recupero del potere reale di acquisto e al ruolo unico docente. E sì all’immissione in ruolo del personale precario. La controriforma dei Tecnici riduce le ore di insegnamento sia delle materie culturali di base che di quelle di indirizzo, mediante il...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La scuola va in piazza con Cgil e Cobas “No alla controriforma dei tecnici“

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