A Milano, molte persone che vivono nelle periferie continuano a usare l'auto per spostarsi, anche a causa di alcuni problemi nel trasporto pubblico. La nuova linea circolare M6 dovrebbe cambiare la situazione, offrendo una connessione diversa tra i quartieri periferici e il centro città. Tuttavia, al momento, il trasporto pubblico non riesce ancora a eliminare completamente la dipendenza dall'auto per chi abita lontano dal centro.

? Cosa scoprirai Perché abitare in periferia costringe ancora molti milanesi a usare l'auto?. Come cambierebbe la mobilità con la nuova linea circolare M6?. Quali zone di Milano rischiano l'isolamento rispetto a Parigi e Zurigo?. Dove dovrebbe estendersi il nuovo tracciato per ridurre il traffico?.? In Breve Proposta linea M6 da 28 km con 23 fermate per intercettare le periferie.. Frequenza prevista tra tre e quattro minuti per collegare poli universitari e ospedali.. Modello radiale attuale penalizza i quartieri separati da grandi fasce verdi e parchi.. Confronto europeo evidenzia disparità strutturali rispetto alla copertura uniforme di Parigi e Zurigo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano: il trasporto pubblico isola le periferie dal centro

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