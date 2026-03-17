Milano Next, il progetto di rinnovamento del trasporto pubblico cittadino, torna in evidenza dopo diversi anni, ma questa volta con un’estensione dimezzata rispetto alle prime intenzioni. L’iniziativa vede coinvolte tre aziende: Atm, WeBuild e Hitachi, che si sono unite per partecipare alle gare d’appalto. Il progetto, annunciato originariamente nel maggio 2019, è ora oggetto di nuove procedure di selezione.

Correva l’anno 2019, per l’esattezza maggio 2019, quando su queste pagine si dava conto del progetto di costituzione di Milano Next, un progetto senza precedenti nel trasporto pubblico cittadino e nazionale. Con Milano Next, infatti, sarebbe nato un nuovo player del settore, un player in parte pubblico e in parte privato, pronto a giocarsi ogni gara sia nel mercato interno ed estero sia con una formazione fissa. Atm sarebbe stato il perno di un raggruppamento che contava altre 5 imprese: Bus Italia, A2a Smart City Spa, Hitachi Rail STS Spa, Commscon Italia Srl e IGPDecaux. In sintesi: Bus Italia è la società di trasporto su gomma controllata... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il futuro del trasporto pubblico. Riecco Milano Next ma dimezzato. Atm, WeBuild e Hitachi unite per le gare

Articoli correlati

Marche: trasporto pubblico a rischio, Uil chiede piano urgente per le gare e teme perdita di controllo sul servizio.Il futuro del trasporto pubblico regionale nelle Marche è avvolto nell’incertezza, con la Uil che lancia un allarme pressante sulla necessità di...

Milano celebra 120 anni di infrastrutture italiane: Webuild racconta storia, sfide e futuro del settore.La mostra “Evolutio” di Webuild, inaugurata oggi a Milano, rappresenta un’occasione unica per ripercorrere un secolo e due decenni di storia delle...