Milano è la mia amante Così sono arrivato all’Infinito

Domenica 10 maggio, al teatro Dal Verme di Milano, si svolgerà la nona tappa di un tour iniziato a metà aprile. Il tour ha già toccato diverse città tra cui Assisi, Torino, Bologna, Brescia e alcune località in Sicilia. La tournée continuerà anche in autunno, con un ritorno previsto il 28 settembre. La tournée prosegue con l’obiettivo di raggiungere ulteriori palcoscenici in varie località.

Ci arriva domenica (10 maggio) al teatro Dal Verme, nona tappa del tour partito a metà aprile e già rimbalzato tra Assisi, Torino, Bologna, Brescia e la Sicilia, e che lo vedrà tornare il 28 settembre. Stesso teatro e stessa città, Milano dov’è nato il 25 giugno di 83 anni fa, e dove "ogni volta che torno a cantare torno anche insieme bambino, e ragazzo e uomo e mi commuovo al solo pensiero di essere qui, davanti alla mia amante". È Milano "l’amante" rivendicata da Roberto Vecchioni, professore di lettere in pensione e cantautore in servizio permanente ed effettivo, ma in un modo speciale quando si esibisce nella sua città, "romantica da ragazza quando io giovane la incontravo nelle cantine, nelle osterie, lungo i navigli, nelle notti senza luce.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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