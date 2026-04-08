La mia decisione Piantedosi e lo scandalo dell’amante il ministro rompe il silenzio | l’annuncio ufficiale arrivato ora Cosa succede adesso

Da tvzap.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro dell’Interno ha comunicato ai suoi colleghi la volontà di partecipare a un intervento in Parlamento, in risposta alle recenti polemiche legate al caso che coinvolge una sua conoscente. La decisione arriva dopo un periodo di silenzio e si inserisce in un quadro di tensione politica e mediatica. Al momento, non sono stati annunciati dettagli su modalità o tempistiche dell’intervento.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi avrebbe confermato ai colleghi la propria disponibilità a intervenire in Parlamento, dopo le polemiche legate al caso che coinvolge Claudia Conte. La frase riportata è netta: “In aula ci sarò”. La vicenda, che nelle ultime settimane ha alimentato interrogativi e richieste di chiarimento da parte delle opposizioni, continua a tenere alta l’attenzione sul Viminale, in un momento in cui il governo sta portando avanti anche un confronto interno su sicurezza e immigrazione. Vertice a Palazzo Chigi su sicurezza e Viminale. L’indicazione sulla presenza del ministro in Aula arriva dopo un incontro a Palazzo Chigi dedicato ai dossier sulla sicurezza. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - “La mia decisione”. Piantedosi e lo scandalo dell’amante, il ministro rompe il silenzio: l’annuncio ufficiale arrivato ora. Cosa succede adesso

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