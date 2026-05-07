A Milano, un forte temporale ha provocato il crollo di parti del soffitto in un asilo nido comunale. L’incidente ha portato all’evacuazione di venti bambini, che sono stati messi in sicurezza. Si è scoperto che l’edificio aveva ottenuto l’agibilità due settimane prima, nonostante fossero già stati segnalati problemi precedenti in un’aula. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza.

"Il problema è chi ha dato l'agibilità due settimane fa, quando già era successo in un'aula". È bastato un forte temporale a Milano per far crollare pezzi del soffitto di un asilo comunale. Queste le foto scattate dai genitori nelle aule dove abitualmente i bambini del nido giocano e fanno attività con le maestre. Quando ieri hanno visto che la situazione si stava aggravando, hanno chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco. E una ventina di piccoli sono stati fatti evacuare.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, crollano pezzi di soffitto in un asilo nido: 20 piccoli evacuati

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