il prefetto alla conferenza zonale dei sindaci del valdarno

Il prefetto ha partecipato alla riunione dei sindaci del Valdarno, tenutasi ad Arezzo il 18 febbraio 2026, per affrontare i problemi di sicurezza locale. La causa principale dell’incontro è stata l’aumento di episodi di vandalismo e furti nella zona. Durante la sessione, sono state discusse nuove strategie di prevenzione e interventi concreti per rafforzare la presenza delle forze dell’ordine. I sindaci hanno condiviso le loro esperienze e proposte per migliorare la sicurezza dei cittadini. La riunione si è conclusa con l’impegno di mettere in atto le decisioni prese.

Arezzo, 18 febbraio 2026 – : sicurezza del territorio e prevenzione al centro del confronto. Si è svolta questa mattina, presso il Palazzo d’Arnolfo di San Giovanni Valdarno, la riunione della Conferenza Zonale dei Sindaci de l Valdarno alla quale ha preso parte il Prefetto di Arezzo. All’incontro hanno partecipato, altresì, i vertici provinciali delle Forze di polizia, i Sindaci dei Comuni del Valdarno nonché i rappresentanti delle categorie economiche, in un’ottica di confronto ampio e condiviso sulle tematiche della sicurezza dell’intera vallata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

