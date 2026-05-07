Milano chiama esperti | 14 nuovi posti fissi in Città Metropolitana

A Milano, sono stati annunciati 14 nuovi posti di lavoro fissi all’interno della Città Metropolitana. Per candidarsi, è necessario possedere specifici titoli di studio, anche se non sono stati ancora specificati. La selezione prevede diverse fasi, tra cui prove scritte e colloqui orali, che valuteranno le competenze dei candidati. Le procedure saranno pubblicate ufficialmente e i dettagli saranno disponibili prossimamente.

? Cosa scoprirai Quali titoli di studio servono per accedere ai nuovi ruoli?. Come funzionerà la selezione tra prove scritte e colloquio orale?. Chi sono i professionisti che gestiranno la transizione ecologica milanese?. Entro quale data bisogna inviare la candidatura tramite il portale InPA?.? In Breve Scadenza domande tramite portale InPA fissata per le ore 12:00 del 25 maggio 2026.. Distribuzione posti prevede 7 esperti sviluppo, 4 tecnici ambientali e 3 informatici.. Requisiti includono laurea specifica e conoscenza lingua inglese per le prove orali.. Assunzioni mirano a potenziare transizione ecologica e digitalizzazione servizi della Città Metropolitana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano chiama esperti: 14 nuovi posti fissi in Città Metropolitana Notizie correlate Terni chiama i nuovi funzionari: partono i bandi per 12 posti fissiIl Comune di Terni ha avviato la procedura per l’inserimento di 12 nuovi funzionari a tempo indeterminato, una mossa strategica che scaturisce... Santa Lucia chiama: 59 nuovi posti fissi per sanitari a RomaL’Istituto Santa Lucia per il ricovero e cura a carattere scientifico ha aperto una selezione cruciale per il proprio organico, mettendo sul tavolo... Altri aggiornamenti Si parla di: Concorso Funzionari Città Metropolitana di Milano 2026: 14 posti a tempo indeterminato. Nuovo concorso pubblico a Milano: 14 assunzioni in Città Metropolitana. Come candidarsiOpportunità di lavoro a tempo indeterminato nell'ente milanese: ecco le figure ricercate, i requisiti e la data di scadenza ... milanotoday.it Lavoro, Città Metropolitana assume: aperti tre concorsi per 14 nuovi funzionariLavoro, Città Metropolitana cerca 14 persone, ecco i concorsi aperti. Nuove opportunità di impiego pubblico nel cuore della Lombardia. La Città ... ilnotiziario.net