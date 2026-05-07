A Milano, i sostenitori del club hanno avviato una petizione online per chiedere le dimissioni dell’amministratore delegato, in carica dal dicembre 2022. La raccolta di firme sta crescendo rapidamente, con molti tifosi che esprimono insoddisfazione per la gestione attuale della società. La petizione è stata pubblicata sulla piattaforma 'Change' e sta ricevendo numerosi commenti di supporto.

Così, palesemente, non è stato. Fuori dal campo, sicuramente sì: il Milan è cresciuto notevolmente dal punto di vista economico. Il fatturato è esploso, i ricavi sono aumentati, i bilanci del club sono tornati in utile. In campo, però, i risultati sportivi sono stati una continua delusione. Milan, i tifosi chiedono la testa di Furlani con una petizione su 'Change.org' I tifosi del Milan sono stanchi, saturi di come Furlani stia conducendo la società e hanno espresso le loro rimostranze, in maniera civile e pacata, ma ferma e decisa, in una petizione online. Indirizzata a Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del club dall'agosto 2022 e pubblicata su 'Change.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, tifosi stanchi di Furlani: la petizione per la sua cacciata va a gonfie vele

Notizie correlate

Leggi anche: Milan, i tifosi avviano una petizione per cacciare Furlani: “La sua permanenza non è più sostenibile”

Il rapporto tra Raffaele ed Eleonora va a gonfie vele in Un posto al soleDopo la visita turistica tra i re di Napoli, lui le prepara pasta e patate a casa.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Milan, tifosi in rivolta dopo sconfitta con Sassuolo: Imbarazzanti; VAR spento contro il Milan? Mani clamoroso di Gabbia col Sassuolo non punito da arbitri e VAR, all'Inter dato rigore; Atalanta, frenata da dieci punti in nove giornate. Scalvini: Facciamo più fatica; Ieri il migliore in campo è stato lui LUKA MODRI? , con la solita grande prestazione in campo .

Bomba sul Milan, pioggia di firme raccolte: i tifosi non lo vogliono piùScopri la crescente tensione tra i tifosi del Milan e l'amministratore delegato Furlani. Unisciti al dibattito online e scopri perché una petizione per le sue dimissioni ha raggiunto oltre 6.000 firme ... stopandgoal.net

Furlani out dal Milan: tutti uniti contro l’AdLe ultimissime notizie relative all'Amministratore Delegato rossonero. Il dirigente è finito nel mirino: il punto della situazione ... milanlive.it

#FurlaniOut: con questo hashtag sui #social, i tifosi del AC Milan stanno chiedendo il licenziamento di Giorgio #Furlani dal ruolo di AD del club C'è anche una petizione online indirizzata a Gerry #Cardinale! Per tutti i dettagli del caso, date un'occhiata all' - facebook.com facebook

Ancora non si è capito che alla maggioranza dei tifosi del Milan non interessa nè di Leao nè di perdere il posto Champions pur di veder sparire certa gente, sacrificherebbero anche molto altro, per più anni se necessario Sono sfiniti, distaccati o meglio nausea x.com