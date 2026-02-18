Il rapporto tra Raffaele ed Eleonora va a gonfie vele in Un posto al sole
Raffaele ed Eleonora si sono avvicinati sempre di più, grazie a una visita tra i monumenti di Napoli. La causa è il tempo passato insieme e la complicità che cresce ogni giorno. Recentemente, lui ha deciso di sorprenderla preparando una tradizionale pasta e patate, cucinando con cura nel suo appartamento. La loro relazione si fa più solida, e i momenti di intimità si moltiplicano. La coppia si mostra sempre più affiatata davanti agli occhi dei vicini.
Il rapporto tra Raffaele ed Eleonora va a gonfie vele e i due sono sempre più affiatati. Dopo la visita turistica tra i re di Napoli, lui le prepara pasta e patate a casa. E finiscono per ubriacarsi. Ma alla fine lui la riaccompagna a casa sana e salva. Un pezzettino alla volta però viene svelato che lei ha davvero qualcosa da nascondere, e riguarda un ragazzo che è in carcere per fatti di camorra. Nel frattempo al Vulcano si presenta una nuova ragazza davvero spumeggiante che chiede di poter lavorare lì. E in effetti al bar davvero avrebbero bisogno di un aiuto in sostituzione di Manuela. Ma c'è anche Gianluca che per primo ha chiesto quel posto.
Un posto al sole: a Renato non va giù il pensionamento di RaffaeleNel quartiere di Un posto al sole, Renato si mostra contrariato per il pensionamento di Raffaele.
