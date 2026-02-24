Europa lancia droni low-cost | rivoluzione nella difesa aerea

L’Europa introduce il progetto Leap, un piano che prevede droni low-cost per la difesa aerea. La causa risiede nella crescente esigenza di potenziare la sicurezza senza aumentare i costi. Questi droni, progettati per operare in modo autonomo, potrebbero migliorare la sorveglianza dei confini e rispondere rapidamente alle minacce. La proposta punta anche a ridurre la dipendenza da sistemi esterni e a stimolare l’industria tecnologica europea. La prima fase del progetto mira a testare i veicoli in ambienti reali.

L’Europa lancia il progetto Leap: droni low-cost per la difesa aerea L’Europa si unisce per affrontare le minacce aeree con un progetto ambizioso: il Leap (Low-Cost Effectors and Autonomous Platforms). Italia, Germania, Francia, Polonia e Regno Unito hanno avviato questa iniziativa congiunta per sviluppare droni a basso costo e piattaforme autonome, con l’obiettivo di rafforzare le capacità di attacco e difesa aerea. Il primo progetto sarà consegnato entro il 2027, un passo cruciale per adattarsi rapidamente alle nuove minacce, come ha sottolineato il ministro della Difesa polacco Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Il falso amore con Giorgia Meloni, la causa a Fabrizio Corona, il divorzio da FdI. Manlio Messina ora cambia vita e lancia Etna Sky, una low cost aerea tutta siciliana

Leggi anche: Nasce una nuova compagnia aerea low cost made in Sicily. Etna Sky punta anche sul Ridolfi

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Il gruppo E5 lancia la cooperazione per tecnologie anti-droni a basso costo; La Russia non è una superpotenza: la posizione dell'Ue e le news dall'Ucraina; Guerra Ucraina - Russia, le news del 19 febbraio; Molto tesi i colloqui a Ginevra. Zelensky: Ucraini non accetterebbero la cessione del Donbass - Ucraina, attacchi russi nel Dnipropetrovsk: ucciso un uomo di 54 anni.

Droni a basso costo, come funziona il progetto di Italia, Germania, Francia, Polonia e UkLeggi su Sky TG24 l'articolo Droni a basso costo, come funziona il progetto di Italia, Germania, Francia, Polonia e Uk ... tg24.sky.it

Sicurezza, l’Europa accelera su droni e scudi aereiDalla guerra in Ucraina agli attacchi nel Mar Rosso, i sistemi senza pilota stanno ridisegnando strategie e bilanci militari. L’Italia investe 3,2 miliardi in piattaforme unmanned e rafforza la difesa ... ilsole24ore.com

Lancia Corse HF torna in Europa con un progetto interamente italiano x.com

Parla Margus Tsahkna e lancia la proposta: "Stop all’ingresso in Europa di militari di Mosca" - facebook.com facebook