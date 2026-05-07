Milan | Nkunku sul mercato

Il club rossonero ha deciso di mettere in vendita Christopher Nkunku per la prossima sessione di mercato estivo. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal club alla società rappresentata dal procuratore Pini Zahavi durante un incontro diretto. Nkunku, arrivato a Milanello l’anno scorso, rimarrà con il club fino al termine della stagione in corso, prima di essere ceduto. La volontà della società è di trovare una nuova destinazione per il giocatore.

Il Milan ha deciso di mettere Christopher Nkunku sul mercato estivo. La dirigenza rossonera ha avuto un incontro diretto con il procuratore Pini Zahavi, comunicando formalmente l’intenzione di cedere il giocatore dopo una sola stagione a Milanello. Nkunku, arrivato nell’estate 2025 dal Chelsea per circa 37 milioni più bonus, non ha reso come ci si aspettava. Il suo percorso in rossonero è stato condizionato da diversi fattori: è atterrato in Italia senza aver svolto la preparazione estiva con il Chelsea, che lo aveva messo ai margini, e questo ha ritardato il suo inserimento fisico e tattico. Quando ha cominciato a trovare una condizione accettabile, l’attacco del Milan è entrato in una fase di difficoltà generale, con pochi rifornimenti per gli attaccanti.🔗 Leggi su Dailymilan.it

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NKUNKU VIA DAL MILAN

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