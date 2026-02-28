Il mercato estivo del Milan presenta alcune sorprese con Modric e Rabiot che si sono uniti alla rosa, mentre Estupinan e Nkunku non hanno soddisfatto le aspettative. Nella prima campagna acquisti di Igli Tare, il club ha concluso diversi trasferimenti, ma non tutti hanno avuto l’impatto sperato. Le operazioni più recenti mostrano un equilibrio tra nomi di rilievo e scelte meno convincenti.

Il Milan ha cambiato tantissimo in estate con tanti colpi di calciomercato in entrata, ma come stanno andando in questa stagione? Vediamolo insieme (tutti i dati e le cifre di mercato dal sito transfermarkt.it). In estate il Milan ha cambiato anche il terzino sinistro: addio a Theo Hernandez dentro Pervis Estupinan. Il Diavolo l'ha pagato circa 17 milioni di euro al Brigthon, ma non ha ricevuto in cambia quanto atteso. Il terzino sinistro è un'alternativa dalla panchina che parte nettamente dietro il titolare Davide Bartesaghi. Sole 13 presenze in Serie A con un assist e appena 743 minuti in campo. A destra il Milan ha perso sia Emerson Royal che Kyle Walker. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Modric e Rabiot che colpi. Estupinan e Nkunku delusioni. Come sta andando il mercato estivo del Milan

Panucci: “Il Milan sta andando oltre le aspettative. Bartesaghi? Meglio di Estupinan”CUIABA, BRAZIL - JUNE 17: Assistant coach Christian Panucci of Russia looks on during the 2014 FIFA World Cup Brazil Group H match between Russia and...

Schira: “Mateta, Disasi e i colpi del mercato estivo del Milan: vi dico tutto” | ESCLUSIVANicolò Schira, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha rilasciato un'intervista in esclusiva - a tema Milan - ai nostri microfoni.

Aggiornamenti e notizie su Modric.

Temi più discussi: Pagelle Milan-Parma: Rabiot-Modric a motore spento. Valenti un muro, Pellegrino lotta. Leao e Troilo...; C'è più Milan con Rabiot: i numeri del francese e il suo peso per Allegri; Allegri: La decisione su Pavlovic! Come stanno Leao e Pulisic, su Modric, Rabiot e Loftus-Cheek…; Allegri: Modric mi emoziona, Leao più concreto. Pavlovic sta bene. Situazione con Fabregas da prova tv.

Verso Cremonese-Milan: Modric e Rabiot non si toccano, Jashari in vantaggio su Ricci e FofanaIl Milan prosegue il suo lavoro a Milanello in vista della gara di domenica alle 12.30 contro la Cremonese e oggi Max Allegri inizierà a preparare tatticamente la partita in casa ... milannews.it

Pagelle Milan-Parma: Rabiot-Modric a motore spento. Valenti un muro, Pellegrino lotta. Leao e Troilo...Voti e giudizi di rossoneri e gialloblù dopo il match disputato a San Siro e vinto per 1-0 dalla squadra di Cuesta ... tuttosport.com

«Nonostante la diffida, Modric e Rabiot saranno ancora una volta i punti fermi a centrocampo». Per la sfida allo Zini, Allegri sembra avere le idee piuttosto chiare sull’attacco, ma è in mezzo al campo che restano dei punti interrogativi. Fofana, che non è sceso i - facebook.com facebook

. @acmilan, chi affiancherà @lukamodric10 e #Rabiot contro la Cremonese #Allegri valuta le tre soluzioni - #CremoneseMilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Modric x.com