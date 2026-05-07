Rafael Leao sta attraversando la stagione più difficile della sua carriera con il Milan. Arrivato nel 2019, il giocatore portoghese non gode più dello status di incedibilità, secondo quanto riferiscono fonti vicine alla società e allo staff tecnico. La situazione attuale lo pone di fronte a un possibile cambio di scenario, mentre le sue prestazioni sono sotto scrutinio. La squadra si prepara a valutare le prossime mosse in vista del mercato.

Milan: Rafael Leao sta vivendo la stagione più complicata della sua esperienza in rossonero. Arrivato a Milano nell’estate 2019, il portoghese non è più considerato incedibile dalla dirigenza e dallo staff tecnico. Massimiliano Allegri lo aveva messo al centro del progetto all’inizio dell’annata, ma nelle ultime fasi del campionato ha scelto più volte di lasciarlo in panchina, optando per altre soluzioni in attacco. I numeri parlano chiaro: meno di 30 presenze complessive e meno di 10 gol segnati. Un rendimento ben al di sotto delle aspettative per un giocatore dal contratto più oneroso dell’intera rosa, in scadenza nel giugno 2028. A...🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: Leao al bivio

Ecco perché il Milan deve VENDERE Rafael Leão al più presto

Notizie correlate

Milan al bivio con un Leao in meno. Füllkrug e Pulisic per domare il ToroTra casi e concenti delusioni, il Milan arriva al match con il Torino per chiudere la settimana più calda della sua stagione.

Calciomercato Milan al bivio Champions: Lewandowski, Goretzka e gli addii di Pulisic, Leao e…I piani dei rossoneri verrebbero rivoluzionati cosìCalciomercato Milan al bivio Champions: Lewandowski, Goretzka e gli addii di Pulisic, Leao e…I piani dei rossoneri verrebbero rivoluzionati così...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Milan, addio Leao? Lo United offre 3 contropartite. I preferiti di Allegri per l'attacco; SportMediaset: Milan, nell'attacco in crisi sono tutti in discussione Video; Sassuolo-Milan, all in Nkunku: una chance per giocarsi la permanenza; Yildiz e Vlahovic al bivio: cercano continuità.

Leao, il futuro è lontano dal Milan: il mercato arabo bussa alla portaRafa Leao potrebbe salutare il Milan a fine stagione: la pista araba potrebbe prendere quota nelle prossime settimane. spaziomilan.it

Leao, è rottura col Milan? Un elemento chiave sarà decisivo per il futuroLeao è in rottura definitiva con l'ambiente Milan? C'è un aspetto decisivo che deciderà la sua permanenza o meno in rossonero ... spaziomilan.it

Incontro Milan-Zahavi: sul tavolo Lewandowski e Nkunku. Il polacco, in scadenza col Barça, non convince Furlani per età e ingaggio. Il francese resta in uscita: Casa Milan chiede circa 35 mln per evitare una minusvalenza e liberare spazio salariale. (Via x.com