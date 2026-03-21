Il Milan si prepara ad affrontare il Torino con alcune assenze importanti, tra cui quella di Leao. In campo, ci saranno Füllkrug e Pulisic, pronti a guidare la squadra nella partita che chiude una settimana caratterizzata da vari problemi e delusioni. La sfida si svolge in un momento delicato per i rossoneri, che cercano di risollevarsi dopo le difficoltà recenti.

Tra casi e concenti delusioni, il Milan arriva al match con il Torino per chiudere la settimana più calda della sua stagione. Senza il protagonista come sempre più discusso, Rafael Leao. Poteva essere l’occasione per arrivare a -2 dalla vetta e mettere massima pressione sulla capolista, il contraccolpo dell’illusione perduta è dove Max Allegri pone il suo focus: "Non ci deve essere. Sono stati commessi degli errori, serve precisione". E’ tempo di gettare acqua sul fuoco, depotenziare le polemiche senza proteggere la squadra oltre il lecito. Davanti ai media, il tecnico livornese si limita a constatare l’assente "visione laterale" di... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Milan al bivio con un Leao in meno. Füllkrug e Pulisic per domare il Toro

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