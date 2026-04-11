Milan parla Gimenez | Loftus-Cheek mi è stato molto vicino Leao? Grande calciatore

Santiago Gimenez, attaccante del Milan, ha commentato il suo rapporto con alcuni compagni di squadra. Ha detto che Loftus-Cheek gli è stato molto vicino e ha definito Leao un grande calciatore. Le sue parole sono state riportate in occasione di una recente intervista. Non sono stati forniti altri dettagli sulle conversazioni o sui contesti specifici in cui sono state espresse.

Santiago Gimenez, attaccante del Milan, ha voluto rilasciare un'intervista ai microfoni della Lega Serie A, durante la puntata del nuovo format 'ATuPerTu'. Il calciatore rossonero, dopo aver parlato di Allegri, si è spostato sul rapporto con Loftus-Cheek e Rafael Leao. Ecco, di seguito, le sue parole Su Loftus-Cheek: “La persona che mi è stata più vicina è sempre stata Loftus-Cheek, una persona importantissima per questa squadre che mi ha sempre dato supporto nel momento del bisogno, quindi il minimo che io possa fare è esserci sempre con lui. Ruben è un ragazzo importantissimo da avere in squadra perché porta sempre tante positività e voglia di vincere che fanno la differenza nel gruppo”.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, parla Gimenez: “Loftus-Cheek mi è stato molto vicino. Leao? Grande calciatore” Infortuni Milan, partitella per Gimenez. Recuperato al massimo anche Loftus-CheekDomani si entrerà nella settimana che porterà alla ripresa del campionato di Serie A dopo la sosta per le partite delle nazionali. Leggi anche: Nkunku dal 1', Leao o Loftus-Cheek? Pisa-Milan, probabili formazioni