Milan le notizie top di oggi | i tifosi chiedono la testa di Furlani Leao ai saluti? Le novità di formazione

Oggi a Milano si parla di tensioni tra i tifosi e la dirigenza, con richieste per le dimissioni di Furlani. Si discute anche di possibili partenze tra i giocatori, tra cui Leao, e di novità nelle formazioni in vista delle prossime partite. Le polemiche sono al centro dell’attenzione, mentre si attendono aggiornamenti sul calciomercato e sulle decisioni ufficiali.

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Nella settimana che porta alla sfida contro l'Atalanta, il Milan continua a dominare la cronaca, sportiva e non. Il tema più caldo resta quello legato alla posizione di Giorgio Furlani, finito al centro delle polemiche, con i tifosi che "chiedono la sua testa" a Gerry Cardinale. Dal museo di Casa Milan, intanto, Davide Bartesaghi e Serginho protagonisti con una bella chiaccherata tra due generazioni molto distanti, ma profondamente unite dall'amore per i colori rossoneri. Importanti aggiornamenti anche per quanto riguarda il calciomercato: il futuro di Leao è in bilico e la 'Gazzetta dello Sport' ha rivelato alcuni possibili scenari in vista della prossima estate.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, le notizie top di oggi: i tifosi chiedono la testa di Furlani. Leao ai saluti? Le novità di formazione Notizie correlate Milan, le notizie top di oggi: Maldini e Nesta commoventi, Leao ai saluti? Le ultime novità da MilanelloA due giorni dal big match contro la Juventus, il Milan continua a far parlare di sé tra campo e calciomercato. Milan, le notizie top di oggi: Leao ai saluti? Goretzka, la situazione. Spunta Sorloth per l’attaccoNella giornata di oggi si è parlato molto del Milan di Allegri, sia in vista del big match di domani contro la Juventus, sia in ottica calciomercato:... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Milano, case oltre i due milioni di euro vendute in pochi giorni. Le zone al top? San Siro, Porta Nuova, Arco della Pace; Milan, le notizie top di oggi: il crollo col Sassuolo e il super successo di Oddo. Le ultime di mercato; MN - Cilli: Allegri vuole un top player in difesa. Ne arriverà uno con esperienza internazionale; Milan, solo altri due team hanno fatto 48 gol nei top 5 tornei: il dato. Milano, case oltre i due milioni di euro vendute in pochi giorni. Le zone al top? San Siro, Porta Nuova, Arco della PaceSi tratta spesso di acquisti per investimento e non per viverci: sono alloggi che passano di mano più volte. Alessandro Maggioni, Consorzio cooperative Lavoratori: «Il grande valore del lusso nasce an ... milano.corriere.it Antonio Cassano: Gasperini al Milan al posto di Allegri, notizie positive da ambo le partiQualcosa si muove già sulle panchine dei top club di Serie A per la prossima stagione. È Antonio Cassano a dare per primo la clamorosa notizia del possibile avvicendamento alla guida del Milan: via ... fanpage.it #Seginho: "Noi puntavamo a vincere la Champions", #Bartesaghi confessa: "Prima al #Milan c'erano più campioni" #ACMilan #SempreMilan x.com Negli ultimi giorni è stata lanciata online una petizione per far licenziare Giorgio Furlani, autore secondo tanti tifosi rossoneri del downgrade del Milan nelle ultime stagioni. La petizione ha raggiunto più di 16 mila firme, voi cosa ne pensate #acmilan - facebook.com facebook