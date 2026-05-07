Milan le notizie top di oggi | i tifosi chiedono la testa di Furlani Leao ai saluti? Le novità di formazione

Da pianetamilan.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Milano si parla di tensioni tra i tifosi e la dirigenza, con richieste per le dimissioni di Furlani. Si discute anche di possibili partenze tra i giocatori, tra cui Leao, e di novità nelle formazioni in vista delle prossime partite. Le polemiche sono al centro dell’attenzione, mentre si attendono aggiornamenti sul calciomercato e sulle decisioni ufficiali.

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Nella settimana che porta alla sfida contro l'Atalanta, il Milan continua a dominare la cronaca, sportiva e non. Il tema più caldo resta quello legato alla posizione di Giorgio Furlani, finito al centro delle polemiche, con i tifosi che "chiedono la sua testa" a Gerry Cardinale. Dal museo di Casa Milan, intanto, Davide Bartesaghi e Serginho protagonisti con una bella chiaccherata tra due generazioni molto distanti, ma profondamente unite dall'amore per i colori rossoneri. Importanti aggiornamenti anche per quanto riguarda il calciomercato: il futuro di Leao è in bilico e la 'Gazzetta dello Sport' ha rivelato alcuni possibili scenari in vista della prossima estate.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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