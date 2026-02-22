Via Magenta diventi via Frusciante la petizione supera le 35mila firme

La petizione per intitolare via Magenta a Federico Frusciante ha raccolto oltre 35.000 firme in pochi giorni. La richiesta nasce per rendere omaggio al critico cinematografico e divulgatore culturale, scomparso domenica all’età di 52 anni. La proposta mira a valorizzare il suo contributo nel settore e a ricordarlo nella città in cui ha vissuto. La proposta viene sostenuta da molti residenti e appassionati di cinema. L’amministrazione comunale sta valutando la richiesta.

Nell'arco di quattro giorni la proposta per omaggiare il critico scomparso domenica scorsa ha raccolto migliaia di adesioni sulla piattaforma change.org Oltre 35mila firme in pochi giorni per dedicare una via di Livorno a Federico Frusciante, il critico cinematografico, youtuber e divulgatore culturale morto domenica scorsa all'età di 52 anni. Un lutto che ha scosso la comunità livornese e che ha generato centinaia e centinaia di ricordi da parte di amici, colleghi e persone che, nel tempo, avevano avuto modo di conoscere e stimare Frusciante. La petizione lanciata su Change.org per chiedere al Comune di Livorno di intitolare via Magenta a Federico Frusciante è stata lanciata da Eugenio Krilov, amico di Federico, con l'obiettivo di dedicare a lui la strada che per anni ha ospitato la sua videoteca, diventata nel tempo un punto di riferimento culturale per la città. Via Magenta è una strada di circa trecento metri al limitare del centro di Livorno. Al civico 85 per anni ha vissuto una videoteca, tenuta in piedi da Federico Frusciante. Ora che Frusciante se ne è andato a soli cinquantadue anni e che in tantissimi in Italia lo sta