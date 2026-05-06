Champions 1-1 col Bayern Monaco | il Psg è in finale

Il Paris Saint-Germain ha pareggiato 1-1 contro il Bayern Monaco in una partita di ritorno di Champions League, mantenendo il risultato complessivo di 6-5 dopo la vittoria per 5-4 all’andata. Con questo risultato, il club francese si è assicurato il passaggio alla finale della competizione. La partita si è svolta sul campo del Bayern Monaco, con il PSG che ha ottenuto il risultato necessario per qualificarsi.

Il Paris Saint-Germain fa 1-1 sul campo del Bayern Monaco e, dopo il 5-4 dell’andata, guadagna l’accesso alla finalissima di Champions. Sono Dembélé in avvio e Kane nel finale a mettere la firma sulla partita. BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer 7; Laimer 5.5, Upamecano 5 (40' st Karl sv), Tah 5.5 (23' st Kim 6), Stanisic 5 (22' st Davies 6); Kimmich 5.5, Pavlovic 5.5; Olise 5, Musiala 5 (34' st Jackson sv), Luis Diaz 6; Kane 7. In panchina: Ulreich, Urbig, Goretzka, Bischof, Ito, Guerreiro. Allenatore: Kompany 5 PSG (4-3-3): Safonov 6; Zaire-Emery 6, Marquinhos 7, Pacho 6, Nuno Mendes 6.5 (40' st Mayulu sv); Joao Neves 7, Vitinha 6.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Champions, 1-1 col Bayern Monaco: il Psg è in finale PSG-Bayern Monaco: gli extended highlights | Champions League Notizie correlate Champions, il Psg pareggia 1-1 col Bayern Monaco e vola in finaleAGI - Il Paris Saint-Germain fa 1-1 sul campo del Bayern Monaco e, dopo il 5-4 dell'andata, guadagna l'accesso alla finalissima di Champions. Risultati Champions League LIVE: PSG in finale, Bayern Monaco eliminatodi Redazione JuventusNews24Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Champions: 1-1 col Bayern Monaco, il Psg è in finale; Champions, il Psg pareggia 1-1 col Bayern Monaco e vola in finale; Champions: 1-1 col Bayern Monaco, il Psg è in finale; Bayern Monaco-Psg semifinale di Champions il risultato 1-1: A Dembelé risponde Kane, ma in finale con l'Arsenal ci vanno i parigini. Champions: 1-1 col Bayern Monaco, il Psg è in finaleIl Paris Saint Germain si qualifica alla finale di Champions League pareggiando 1-1 con il Bayern Monaco nella semifinale di ritorno all'Allianz Arena. La partita di andata a Parigi era terminata 5-4 ... ansa.it PSG-Arsenal sarà la finale di Champions, seconda consecutiva per i parigini: col Bayern finisce 1-1Il PSG si prende la seconda finale di Champions consecutiva e affronterà l'Arsenal nell'ultimo atto della competizione ... fanpage.it CHAMPIONS I La finale è Paris SG-Arsenal. Nel ritorno a Monaco della secondo semifinale, i francesi hanno parteggio 1-1 con il Bayern dopo il 5-4 dell'andata. I gol di Dembelè al 3' e Kane al 90'+4 CRONACA E FOTO https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calc - facebook.com facebook Così il Presidente dei parigini dopo l'1-1 col Bayern Monaco all'Allianz Arena #PSG #BayernPSG #ChampionsLeague #Tuttosport x.com