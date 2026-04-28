Nella serata di ieri, la partita tra PSG e Bayern Monaco si è conclusa con un punteggio di 5-4, determinando l'accesso alla finale di Champions League. La gara è durata oltre i novanta minuti, con ripetuti cambi di risultato e numerosi goal segnati da entrambe le squadre. La partita si è giocata in uno stadio pieno, con tifosi entusiasti e momenti di grande tensione. La sfida rimarrà impressa come una delle più intense della stagione.

È stata una di quelle notti in cui la Champions League smette di essere soltanto una competizione e diventa racconto puro, disordine, adrenalina, memoria immediata. PSG-Bayern Monaco 5-4 non è una semplice semifinale vinta con un gol di scarto, ma una partita destinata a restare nella storia per la sua dimensione quasi irreale. Nove gol in una sola gara, dentro una semifinale, sono un’enormità. Ed è proprio questo il dato che rende la sfida del Parco dei Principi qualcosa di diverso: nell’era moderna della Champions, nessuna semifinale singola aveva prodotto così tante reti. Una notte senza controllo. Il Paris Saint-Germain ha vinto una partita che a un certo punto sembrava poter chiudere il discorso qualificazione, ma il Bayern Monaco ha avuto la forza di restare dentro la sfida anche quando il risultato sembrava precipitare.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - PSG-Bayern Monaco 5-4, la semifinale folle che entra nella storia della Champions

Notizie correlate

Champions League, PSG-Bayern Monaco 5-4: notte folle a ParigiÈ successo di tutto a Parigi nell’andata della semifinale di Champions League con il PSG che ha battuto il Bayern Monaco per 5-4 per una partita che...

Psg-Bayern Monaco: dove vederla (tv e streaming), formazioni ufficiali e orario della semifinale di ChampionsUna finale anticipata, Paris Saint Germain-Bayern Monaco è il meglio del meglio in questo momento.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: PSG-Bayern Monaco: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Champions League, PSG-Bayern Monaco: semifinale stellare; Champions oggi in TV, dove vedere PSG-Bayern Monaco: orario, formazioni ufficiali e diretta streaming; PSG-Bayern Monaco pronostico e quote, la chicca dell'esperto.

Psg-Bayern Monaco 5-4: video, gol e highlightsLa squadra di Luis Enrique batte il Bayern al Parco dei Principi 5-4 nell’andata delle semifinali di Champions. Gara splendida. Il Bayern passa con un rigore di Kane, Kvaratskhelia e Joao Neves la rib ... sport.sky.it

Psg-Bayern Monaco 5-4: doppio record storico per la Champions LeagueNotte incredibile al Parco dei Principi per una semifinale epica e senza precedenti sotto il profilo realizzativo ... corrieredellosport.it

Psg-Bayern Monaco entra nella storia: è la semifinale di Champions con più gol di sempre. Quanto state aspettando la gara di ritorno - facebook.com facebook

#PsgBayern Monaco diretta Champions League: pioggia di gol, alla fine vince Luis Enrique x.com