Milan contro l’Atalanta passa la credibilità della stagione

A poche settimane dalla conquista del titolo, il Milan si prepara a un nuovo impegno di campionato contro l’Atalanta. La partita rappresenta un passo importante nella stagione dei rossoneri, che cercano di mantenere la posizione in classifica e di avvicinarsi alla qualificazione in Champions League. Nel frattempo, l’Inter ha già festeggiato il titolo e il focus si sposta sulla corsa europea dei rivali di Milano.

Si avvicina un altro weekend di campionato, con l’Inter già campione d’Italia, e nella Milano rossonera ci si concentra per centrare l’obiettivo tanto atteso: la Champions. Per i tifosi, questa rincorsa si sta prolungando troppo, con la consapevolezza di non poter conquistare la qualificazione senza pressione. A San Siro si presenta l’Atalanta, una compagine che non vuole mollare l’Europa, con l’intento di qualificarsi almeno in Europa League, sperando che il Como faccia un passo falso. Un Diavolo senza luce. Il secondo capitolo de Il Diavolo veste Prada è stato giudicato da diversi cinefili come un film apatico: privo di luce e poco coinvolgente.🔗 Leggi su Milanzone.it

Inter-Atalanta 1-1: gol e highlights | Serie A

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