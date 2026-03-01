Atalanta l’Europa passa anche dal campionato | contro il Sassuolo è uno snodo cruciale

L’Atalanta affronta il Sassuolo in un match considerato determinante per il campionato, in un momento in cui la vittoria può influenzare la classifica. La partita si svolge a Reggio Emilia, mentre la notte di Champions League contro il Borussia Dortmund rimane nel ricordo di tutti, portando con sé un senso di soddisfazione per la squadra e i tifosi.

Reggio Emilia. Dimenticare l’euforia della notte di Champions League contro il Borussia Dortmund è un esercizio pressoché impossibile ma che riempie d’orgoglio un’intera città. L’Atalanta, e contestualmente Bergamo, sono le uniche tracce italiane rimaste nel contesto della massima rassegna continentale per club. In altre parole, la più importante che ci sia. Archiviata la leggendaria impresa contro il BVB, il sorteggio ha regalato un doppio confronto da urlo, e a dir poco da brividi, con il Bayern Monaco di Vincent Kompany. Un altro avversario dal blasone inestimabile che incrocierá il percorso dell’Atalanta come già accaduto a diverse big europee nel corso degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Atalanta, col Como è uno snodo cruciale: ultimo treno per l’Europa?Dea contro i lariani per dimenticare la delusione in Champions e mettere nuovamente nel mirino l’Europa: calcio d’inizio allo Stadio ‘Sinigaglia’...

Atalanta alla ricerca della svolta in campionato: il rilancio passa (anche) da BolognaPresupposto: in questo campionato di partite facili non ce ne sono e si salta da un estremo all’altro.

Atalanta - Sassuolo 0 - 3 | Sassuolo spietato a Bergamo: Berardi decide

Atalanta, l’Europa passa anche dal campionato: contro il Sassuolo è uno snodo crucialeLa rincorsa all’Europa, infatti, prosegue anche tra i confini nazionali. La netta vittoria del Como, attualmente quinto m con una partita in piú, contro il Lecce e in attesa del confronto diretto tra ... bergamonews.it

Atalanta, prima del Borussia Dortmund altre quattro imprese in EuropaDalla Serie B alla «quasi finale» in Coppa delle Coppe, dal dominio sul Valencia all'impresa di Anfield, fino alla notte magica di Dublino. L'Atalanta riscrive la storia europea anche contro il Boruss ... corriere.it

L’ #Atalanta torna a sintonizzarsi sul #campionato, ripartendo dal #MapeiStadium a cui è legata la prima qualificazione alla #ChampionsLeague al termine della stagione 2018-2019. I dettagli su #zonamistamagazine x.com

