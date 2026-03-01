Risultati Serie A 2025 26 LIVE | il Milan passa allo scadere sulla Cremonese tocca all’Atalanta

Nella giornata di oggi, la Serie A 202526 ha visto il Milan vincere all’ultimo minuto contro la Cremonese e l’Atalanta scendere in campo. Sono stati aggiornati i risultati dei match del campionato italiano e anche l’andamento della Juventus. La cronaca della giornata si concentra sugli eventi più importanti di questa giornata di calcio.

Bernardo Silva Juve, l’annuncio del portoghese: «Il giorno in cui lascerò il City.». Cosa ha detto Calciomercato Juve LIVE: i nomi in entrata e in uscita per l’estate. La mossa per Goretzka Rinnovo Vlahovic, c’è una nuova strategia alla Continassa: stipendio e bonus alla firma, cifre e dettagli della proposta della Juve Celik Juventus, il turco stasera sfiderà il suo futuro? Il piano dei bianconeri in vista dell’estate e i possibili scenari Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: il Milan passa allo scadere sulla Cremonese, tocca all’Atalanta Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Cremonese Cagliari 2-2, pareggio allo scadereCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Risultati Serie A 2025/26 LIVE: l’Atalanta supera il Genoa allo scadere del recuperoCabal Juve, Spalletti e la società hanno fatto questa valutazione sul difensore colombiano. Una selezione di notizie su Risultati Serie. Temi più discussi: Serie A, Juventus-Como 0-2. L'Inter vince a Lecce 2-0, Cagliari-Lazio 0-0; CALCIO DILETTANTI 2025-26: risultati, classifiche e marcatori; Serie A femminile – Risultati 15° giornata e classifica aggiornata; Pagellone 26ª: Inter vicina al titolo, ottima Roma, Juve nel baratro. Serie A, Como-Lecce 3-1 e Verona-Napoli 1-2. L'Inter batte il Genoa 2-0. HIGHLIGHTSLeggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, Como-Lecce 3-1 e Verona-Napoli 1-2. L'Inter batte il Genoa 2-0. HIGHLIGHTS ... tg24.sky.it Serie A, risultati e classifica 26ª giornata 2025/26: fuga Inter, 3 big KO, Como e Atalanta da zona ChampionsROMA. Ieri si è concluso il programma della ventiseiesima giornata di Serie A 2025/26, 19 reti realizzate che delineano la ... restodelcalcio.com SERIE B2 - RISULTATI Sabato 28 Febbraio CERTOSA VOLLEY MTV 0 - 3 (13-25/14-25/18-25) - facebook.com facebook #Calcio, risultati serie A, #Parma, scatto salvezza x.com