Mancano poche ore alla partita tra Milan e Juventus, due delle squadre più importanti del campionato. I tecnici Allegri e Spalletti hanno comunicato le formazioni ufficiali, segnando l’attesa per il match che si giocherà nelle prossime ore. I tifosi sono pronti a seguire la sfida, che promette emozioni e colpi di scena. La partita si svolgerà sul campo di uno degli stadi più grandi del paese.

Manca pochissimo all’inizio della super sfida tra Milan e Juventus: ecco le ultime di formazione. Il grande giorno è arrivato. Questa sera, alle ore 20:45, Milan e Juventus si affrontano nel big match della 34esima giornata di Serie A. Le due squadre sono divise da appena 3 punti in classifica (Milan 66 e Juve 63) e devono assolutamente vincere in ottica qualificazione Champions League, soprattutto dopo il successo di ieri della Roma a Bologna. Jonathan David (Ansa) – Calciomercato.it Allegru conferma il 3-5-2 e si affida in attacco dalla coppia formata da Pulisic e Leao. Dall’altra parte, Spalletti ripropone la difesa a tre con Kalulu, Bremer e Kelly, a centrocampo spazio a McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso, mentre Conceicao e Yildiz agiranno alle spalle dell’unica punta David che è in vantaggio al momento su Boga.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Milan-Juve, Allegri e Spalletti hanno deciso: colpo di scena

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