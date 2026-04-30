Un incontro tra l’ex allenatore della Juventus e il dirigente del Milan è in programma, e si attendono dettagli che potranno chiarire il suo futuro con il club rossonero. La discussione è considerata significativa in vista delle decisioni da prendere riguardo alla guida tecnica della squadra per la prossima stagione. Al momento, non sono stati comunicati ulteriori sviluppi o dichiarazioni ufficiali.

di Francesco Spagnolo Allegri, il futuro del tecnico del Milan sembra essere sempre più vicino ad essere definitivo. La volontà è quella di proseguire insieme ai rossoneri. Il futuro della panchina rossonera e la costruzione della rosa per la prossima stagione entrano in una fase caldissima. La dirigenza del Milan accelera i tempi per definire la squadra della prossima stagione, cercando di gettare basi solide prima ancora dell’apertura ufficiale del mercato estivo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il centro sportivo di Carnago sarà oggi il teatro di un vertice cruciale: l’Amministratore Delegato Giorgio Furlani è atteso oggi a Milanello per un nuovo confronto diretto con Allegri.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Allegri, il suo futuro ancora al Milan? L’incontro fra l’ex Juve e Furlani farà capire molto. Ecco i dettagli

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