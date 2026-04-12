Dal sogno scudetto all' incubo della terza beffa Champions | tutti i perché di un Milan in caduta libera

Il Milan attraversa un momento difficile, con tre sconfitte nelle ultime quattro partite di campionato. La squadra ha subito tre sconfitte consecutive, riaccendendo ricordi di episodi passati come quelli del 2008 e del 2019. Questa serie negativa ha portato i rossoneri a compromettere le speranze di ottenere lo scudetto e ha complicato anche il cammino in Champions League. La squadra sembra attraversare una fase di crisi e di insicurezza.

I milanisti vedono i fantasmi delle primavere passate darsi appuntamento a San Siro per fine maggio. C’è Pablo Daniel Osvaldo, che nel 2008 segnò il gol che tolse la Champions ad Ancelotti per darla alla Fiorentina. C’è Radja Nainggolan, che nel 2019 decise Inter-Empoli, tenne dietro il Milan di Gattuso e spinse i cugini nella grande coppa all’ultima giornata. Il timore di tutto l’ambiente è che la scena si possa ripetere e i milanisti non parlano d’altro. I tifosi dopo il derby vinto a inizio marzo sognavano la rimonta scudetto e, guardando il calendario dell’Inter, dicevano che queste giornate lo avrebbero riportato a contatto. In fondo, Chivu avrebbe giocato contro Roma e Como, perché non crederci? È andata al contrario.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dal sogno scudetto all'incubo della terza beffa Champions: tutti i perché di un Milan in caduta libera Milan Parma 0-1: beffa Troilo per i rossoneri. Allegri vede svanire il sogno scudettoPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Atalanta dal sogno all'incubo Champions, il Bayern passeggia a Bergamo (1-6). E l'Italia sparisce...Atalanta-Bayern Monaco 1-6 Marcatori: 12' pt Stanisic, 22' pt e 19' st Olise, 25' pt Gnabry, 7' st Jackson, 22' st Musiala, 48' st Pasalic.